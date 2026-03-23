Amazon wagt zweiten Anlauf mit eigenem Smartphone

Auch „Dumbphone“ wird überlegt

Entwickelt wird das Gerät den Insidern zufolge von der vor einem Jahr gegründeten Abteilung ZeroOne, die innerhalb der Gerätesparte für Neuerungen zuständig ist. Die Entwickler prüften derzeit sowohl ein klassisches Smartphone als auch ein sogenanntes Dumbphone mit stark reduzierten Funktionen, das als Zweitgerät neben etablierten Modellen von Apple oder Samsung genutzt werden könnte.