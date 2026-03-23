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Nach Fire-Phone-Flop

Amazon wagt zweiten Anlauf mit eigenem Smartphone

Digital
23.03.2026 07:18
Amazon-Gründer Jeff Bezos bei der Präsentation des Fire Phone im Jahr 2014
Amazon-Gründer Jeff Bezos bei der Präsentation des Fire Phone im Jahr 2014(Bild: AP/Ted S. Warren)
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Von krone.at

Gut ein Jahrzehnt nach dem Scheitern seines ersten Smartphones arbeitet Amazon offenbar an einem neuen Mobiltelefon. Das intern unter dem Namen „Transformer“ laufende Projekt soll Insidern zufolge auf ein stark personalisiertes Gerät abzielen, das eng mit dem Sprachassistenten Alexa verzahnt sei.

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Ein Schwerpunkt liege auf der Integration von Künstlicher Intelligenz. Das Telefon solle als ständiger Begleiter dienen und den nahtlosen Zugriff auf Amazon-Dienste wie Prime Video oder Einkäufe erleichtern, sagten vier mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Das Projekt könne bei strategischen oder finanziellen Bedenken auch noch gestoppt werden. Ein Amazon-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

Auch „Dumbphone“ wird überlegt
Entwickelt wird das Gerät den Insidern zufolge von der vor einem Jahr gegründeten Abteilung ZeroOne, die innerhalb der Gerätesparte für Neuerungen zuständig ist. Die Entwickler prüften derzeit sowohl ein klassisches Smartphone als auch ein sogenanntes Dumbphone mit stark reduzierten Funktionen, das als Zweitgerät neben etablierten Modellen von Apple oder Samsung genutzt werden könnte.

  Für Amazon ist es ein neuer Versuch, im von Apple und Samsung dominierten Markt Fuß zu fassen. Die beiden Branchenführer kamen im vergangenen Jahr zusammen auf einen weltweiten Marktanteil von rund 40 Prozent. Zudem steht der Smartphone-Markt laut dem Marktforschungsinstitut IDC 2026 wegen steigender Speicherchip-Preise vor einem erwarteten Absatzrückgang von 13 Prozent.

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Größter Flop der Firmengeschichte
2014 hatte Amazon-Gründer Jeff Bezos das Fire Phone auf den Markt gebracht, das zu einem der größten Flops der Firmengeschichte wurde. Wegen eines Mangels an beliebten Apps und technischer Probleme wie Überhitzung wurde das Gerät nach nur 14 Monaten wieder eingestellt. Amazon musste damals 170 Millionen Dollar auf unverkauften Lagerbestand abschreiben.

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