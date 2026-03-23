So kontovers posten Leser über den neuen BMW i3

Das neue Bediensystem kennt man noch zu wenig

Dass BMWs neues Bediensystem dafür gemacht ist, weniger abzulenken als herkömmliche Systeme, hat sich noch nicht herumgesprochen: „Touchdisplay, kann man schon vergessen die Karre, außen okay innen so deppert wie alle Hersteller. Augen können nicht auf der Straße bleiben, weil man zur Ablenkung gezwungen wird.“ Hier empfiehlt es sich, bei Interesse einen BMW-Händler aufzusuchen und sich das ganze einfach mal zeigen zu lassen.