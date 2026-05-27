„Müsste Massives passieren, ehe es Umdenken gibt“

Verteidiger Bernd Wolf wurde nach dem Aus in Zürich richtig emotional, als das Thema wieder einmal zur Sprache kam: „Die Jungs haben super gespielt, super gekämpft. Wieder eine gute Werbung für das österreichische Eishockey betrieben. Hoffentlich ist es jetzt mal ein Ausrufezeichen, dass allen klar ist, dass wir wirklich gute Spieler in Österreich haben“, meinte der Schweiz-Legionär, der „seit dem Saisonende in der Schweizer Liga auch bereits am Zahnfleisch ging. Aber mir war es sehr wichtig, bei der WM für Österreich dabei zu sein.“