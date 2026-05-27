KTM wehrt sich gegen die Manipulationsvorwürfe

„Grundlegendes Missverständnis“

Die Erkenntnisse des Recherchenetzwerks, das die Vorwürfe erhoben hatte, würden auf einem fundamentalen Missverständnis beruhen: Enduro-Modelle seien Sportgeräte, die jedoch im homologierten, also für den Straßenverkehr gedrosselten Auslieferungszustand auch auf öffentlichen Straßen gefahren werden dürfen. „Diese duale Nutzbarkeit ist gewollt, notwendig und branchenüblich. Damit Enduro-Maschinen an offiziellen Wettbewerben teilnehmen können, müssen sie nach den Regularien des Motorrad-Weltverbands FIM zuvor in homologiertem Zustand ausgeliefert werden“, so der Konzern in einer Aussendung.