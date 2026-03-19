Auch Polen verhängt nun Handyverbot in der Schule

Polen plant ein Verbot von Mobiltelefonen in Schulen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Es soll ab dem 1. September gelten, teilte Bildungsministerin Barbara Nowacka am Mittwoch mit.
„Wir schließen derzeit die Arbeit an einer wichtigen Gesetzesänderung ab, die für die Schulen von entscheidender Bedeutung ist“, sagte sie vor Journalisten. Die Nutzung von Handys in der Schule dürfe nicht die Norm sein, da man sehe, wie abhängig Kinder vom Internet seien.
In Polen besuchen Kinder im Alter von sieben bis 15 Jahren die Volksschule. Polen schließt sich damit einer wachsenden Zahl von Staaten an, die die Bildschirmzeit von Kindern begrenzen wollen.
Auch in Österreich gilt ein Handy-Verbot an Schule, aber auch Länder wie die Niederlande, Südkorea und Italien haben bereits die Nutzung von Smartphones in Schulen verboten. Als Grund werden Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die Konzentration und das Verhalten der Schüler genannt.
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