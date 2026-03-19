Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gilt ab September:

Auch Polen verhängt nun Handyverbot in der Schule

Digital
19.03.2026 10:01
(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Polen plant ein Verbot von Mobiltelefonen in Schulen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Es soll ab dem 1. September gelten, teilte Bildungsministerin Barbara Nowacka am Mittwoch mit.

0 Kommentare

„Wir schließen derzeit die Arbeit an einer wichtigen Gesetzesänderung ab, die für die Schulen von entscheidender Bedeutung ist“, sagte sie vor Journalisten. Die Nutzung von Handys in der Schule dürfe nicht die Norm sein, da man sehe, wie abhängig Kinder vom Internet seien.

In Polen besuchen Kinder im Alter von sieben bis 15 Jahren die Volksschule. Polen schließt sich damit einer wachsenden Zahl von Staaten an, die die Bildschirmzeit von Kindern begrenzen wollen. 

Lesen Sie auch:
Jetzt also doch: Im Zuge einer Lehrplanreform könnte die Altersgrenze bereits bald umgesetzt ...
Ein Kompromiss naht
Social Media-Altersgrenze ab 14 Jahren fast fix
17.03.2026
Krone Plus Logo
Bilanz aus der Praxis
Neun Monate Handyverbot: So läuft der Schulalltag
03.02.2026
Krone Plus Logo
Pause für Smartphones
Handyverbot: Was Eltern von Schülern lernen können
25.05.2025

Auch in Österreich gilt ein Handy-Verbot an Schule, aber auch Länder wie die Niederlande, Südkorea und Italien haben bereits die Nutzung von Smartphones in Schulen verboten. Als Grund werden Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die Konzentration und das Verhalten der Schüler genannt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
19.03.2026 10:01
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Hybrid-In-Ears im Test
Soundcore Aerofit 2 Pro: Zwei Stöpsel in einem!
Krone Plus Logo
Golfstaaten kaufen ein
Warum die Drohnenabwehr der Ukraine so gefragt ist
Krone Plus Logo
Viel Bloatware an Bord
Reno 15 Pro im Test: China-Handy im iPhone-Look
Auch in „Resident Evil Requiem“ gilt es, sich vor bissigen Zombies in Acht zu nehmen.
Krone Plus Logo
Kampf ums Überleben
Resident Evil Requiem: Totgesagte sterben länger
Kinostart am 1. April
Der finale Trailer zum „Super Mario Galaxy Film“
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
212.779 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
168.307 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
154.779 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2423 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1774 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Regierung einigt sich auf Spritpreisbremse
1190 mal kommentiert
Preise sollen um zehn Cent pro Liter sinken.
Mehr Digital
Er starb im Vorjahr!
Jetzt dreht Val Kilmer als KI einen neuen Film!
Streiks bei Samsung
Speicherchip-Krise könnte sich noch ausweiten
Gilt ab September:
Auch Polen verhängt nun Handyverbot in der Schule
Deloitte schlägt Alarm
Cyber-Bedrohungslage hat sich deutlich verschärft!
Forscher der TU Graz
Neue Studie: Spinnenphobie mit VR-Brille kontern

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf