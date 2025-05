Handyverbot: Was Eltern von Schülern lernen können

Wenn in der Volksschule Allerheiligen in Innsbruck der Unterricht beginnt, dann gehört die Aufmerksamkeit der Kinder vielleicht nicht immer uneingeschränkt den Lehrpersonen. Was aber seit fünf Jahren klar ist: Wenn schon abgelenkt, gewiss nicht durch ein Handy! Denn die liegen stumm verwahrt in den Schultaschen, ebenso wie die bei Volksschülern mittlerweile geläufigen Handyuhren.