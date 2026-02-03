Neun Monate Handyverbot: So läuft der Schulalltag

Eine detaillierte Erhebung dazu, wie das Handyverbot an Tirols Schulen funktioniert, gibt es bisher nicht. Daher bezieht sich die Bildungsdirektion auf Nachfrage der „Krone“ auf ein Stimmungsbild, das man bei mehreren Bildungseinrichtungen im Land eingeholt hat. „An den befragten Schulen besteht teilweise schon seit Längerem ein umfassendes Handy- und Smartwatchverbot“, so die Bildungsdirektion.