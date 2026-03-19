Sicherheit am Bau „interessiert die Leute nicht“

Seit Jahrzehnten ist Remeco Rainer Reichel gerichtlicher Sachverständiger, die Baubranche kennt der mit der elterlichen Baufirma aufgewachsene Experte schon von Geburt an. Er sieht im tödlichen Arbeitsunfall einen Weckruf für eine Branche, die das Thema Sicherheit am Bau seiner Meinung nach viel zu lange ignoriert hat.