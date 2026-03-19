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Tragödie am Alsergrund

Sicherheit am Bau „interessiert die Leute nicht“

Wien
19.03.2026 11:00
Experte Remeco Rainer Reichel fordert nach dem katastrophalen Arbeitsunfall in Wien gegenüber ...
Experte Remeco Rainer Reichel fordert nach dem katastrophalen Arbeitsunfall in Wien gegenüber der „Krone“ mehr Kontrollen für Baustellen.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Ob das Bau-Drama in Wien-Alsergrund mit vier Toten auf Fahrlässigkeit zurückzuführen ist, will Gutachter Remeco Rainer Reichel nicht beurteilen, obwohl er mehrere Theorien zum Unglückshergang hat. Er fordert jedoch nachdrücklich mehr Baustellenkontrollen – im Sinne der Arbeiter, aber auch künftiger Bewohner der Häuser.

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Seit Jahrzehnten ist Remeco Rainer Reichel gerichtlicher Sachverständiger, die Baubranche kennt der mit der elterlichen Baufirma aufgewachsene Experte schon von Geburt an. Er sieht im tödlichen Arbeitsunfall einen Weckruf für eine Branche, die das Thema Sicherheit am Bau seiner Meinung nach viel zu lange ignoriert hat.

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