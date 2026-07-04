Drama um Saibari! Frühes Aus im WM-Achtelfinale

Was für ein bitterer Moment, was für eine bittere Schwächung: Superstar Ismael Saibari hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Achtelfinal-Duell seiner Marokkaner mit Kanada aus Verletzungsgründen frühzeitig ausgetauscht werden müssen! Nach gerade einmal 22 Minuten war es für den Neuzugang des FC Bayern vorbei ...