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Der Oberschenkel

Drama um Saibari! Frühes Aus im WM-Achtelfinale

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
04.07.2026 19:32
Schluss und vorbei! Ismael Saibari muss im WM-Achtelfinale frühzeitig vom Spielfeld ...
Schluss und vorbei! Ismael Saibari muss im WM-Achtelfinale frühzeitig vom Spielfeld ...(Bild: AP/Eric Smith)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Was für ein bitterer Moment, was für eine bittere Schwächung: Superstar Ismael Saibari hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Achtelfinal-Duell seiner Marokkaner mit Kanada aus Verletzungsgründen frühzeitig ausgetauscht werden müssen! Nach gerade einmal 22 Minuten war es für den Neuzugang des FC Bayern vorbei ...

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Die genaue Diagnose steht zur Stunde natürlich noch aus, aber allem Anschein nach dürfte er sich eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen haben.

Konkreter Anlassfall, etwa ein Foul oder ein zu langer Schritt waren nicht zu erkennen, aber an der Notwendigkeit der Auswechselung gab es weder für Saibari noch für Marokko-Trainer Mohamed Ouahbi etwas zu rütteln.

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Bedeutende Schwächung für Marokko
Für Marokko bedeutet der Ausfall von Saibari allemal eine bedeutende Schwächung. Immerhin hatte der 25-Jährige in allen drei Vorrunden-Spielen jeweils einen Treffer erzielt.

Gegen Brasilien brachte das einen Punkt für das 1:1-Remis, beim 1:0 gegen Schottland den Sieg und beim 4:2 gegen Haiti sorgte er zumindest dafür, dass nicht mehr anbrennen konnte.

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