Drama um Saibari! Frühes Aus im WM-Achtelfinale

Was für ein bitterer Moment, was für eine bittere Schwächung: Superstar Ismael Saibari hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Achtelfinal-Duell seiner Marokkaner mit Kanada aus Verletzungsgründen frühzeitig ausgetauscht werden müssen! Nach gerade einmal 22 Minuten war es für den Neuzugang des FC Bayern vorbei ...
Die genaue Diagnose steht zur Stunde natürlich noch aus, aber allem Anschein nach dürfte er sich eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen haben.
Konkreter Anlassfall, etwa ein Foul oder ein zu langer Schritt waren nicht zu erkennen, aber an der Notwendigkeit der Auswechselung gab es weder für Saibari noch für Marokko-Trainer Mohamed Ouahbi etwas zu rütteln.
Bedeutende Schwächung für Marokko
Für Marokko bedeutet der Ausfall von Saibari allemal eine bedeutende Schwächung. Immerhin hatte der 25-Jährige in allen drei Vorrunden-Spielen jeweils einen Treffer erzielt.
Gegen Brasilien brachte das einen Punkt für das 1:1-Remis, beim 1:0 gegen Schottland den Sieg und beim 4:2 gegen Haiti sorgte er zumindest dafür, dass nicht mehr anbrennen konnte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.