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Trotz Sperren aufs Donauinselfest? So klappt’s!

Wien
04.07.2026 12:32
Wer aufs Donauinselfest fährt, sollte wegen der Sperren etwas mehr Zeit für die Anreise ...
Wer aufs Donauinselfest fährt, sollte wegen der Sperren etwas mehr Zeit für die Anreise einplanen.(Bild: Krone-Collage/APA/FLORIAN WIESER, P. Huber)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Kaum starten die Sommerferien, wird in Wien wieder an allen Ecken gebaut – ausgerechnet zum Donauinselfest. Wer an diesem Wochenende auf die Insel möchte, sollte deshalb etwas mehr Zeit einplanen. Denn gleich mehrere U-Bahn- und S-Bahn-Strecken sind gesperrt oder nur eingeschränkt unterwegs. Die gute Nachricht: Mit den richtigen Ausweichrouten kommen Besucher trotzdem entspannt ans Ziel.

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Die größte Einschränkung betrifft die S-Bahn. Seit Samstag fahren zwischen Floridsdorf und Praterstern keine Züge mehr. Betroffen sind unter anderem die Linien S1, S2, S3, S4 und S7. Stattdessen sind zwei Schienenersatzverkehr-Linien unterwegs.

Direktbus für gesperrte Strecken
Ein Direktbus pendelt zwischen Floridsdorf und Praterstern, ein weiterer fährt zusätzlich über Handelskai und Traisengasse. Wer zum Donauinselfest möchte, kann außerdem auf die U1, U6 oder die S45 ausweichen. Speziell zum Festivalwochenende fahren die Linien auch mit dichteren Intervallen.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Auch die U4 ist unterbrochen
Zusätzlich ist seit Freitag die U4 geteilt unterwegs. Zwischen Schwedenplatz und Landstraße fahren bis Anfang August keine Züge. Als Alternative empfehlen die Wiener Linien die U1, U2 und U3, die während der Sperre ebenfalls verstärkt unterwegs sind. Wer über Heiligenstadt oder Spittelau zur Donauinsel fährt, sollte die geänderte Linienführung unbedingt einplanen.

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Nächste Sperre steht schon bevor
Damit nicht genug: Ab 13. Juli wird auch die U3 teilweise gesperrt. Zwischen Hütteldorfer Straße und Westbahnhof fahren dann bis Ende August keine Züge. Ersatz bieten die Straßenbahnlinie E3 sowie die Linien 46, 48A und 49.

Unser Tipp für Festivalbesucher
Wer zum Donauinselfest fährt, sollte seine Verbindung vor der Abfahrt noch einmal prüfen und lieber ein paar Minuten früher losfahren. Gerade am Abend werden Tausende Besucher gleichzeitig unterwegs sein. Mit dem eigens eingerichteten Verkehrskonzept von Wiener Linien und ÖBB sowie den zahlreichen Ersatzverbindungen sollte die An- und Abreise aber trotzdem gut funktionieren.

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