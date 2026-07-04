Trotz Sperren aufs Donauinselfest? So klappt’s!

Nächste Sperre steht schon bevor

Damit nicht genug: Ab 13. Juli wird auch die U3 teilweise gesperrt. Zwischen Hütteldorfer Straße und Westbahnhof fahren dann bis Ende August keine Züge. Ersatz bieten die Straßenbahnlinie E3 sowie die Linien 46, 48A und 49.

Unser Tipp für Festivalbesucher

Wer zum Donauinselfest fährt, sollte seine Verbindung vor der Abfahrt noch einmal prüfen und lieber ein paar Minuten früher losfahren. Gerade am Abend werden Tausende Besucher gleichzeitig unterwegs sein. Mit dem eigens eingerichteten Verkehrskonzept von Wiener Linien und ÖBB sowie den zahlreichen Ersatzverbindungen sollte die An- und Abreise aber trotzdem gut funktionieren.