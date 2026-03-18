Todesdrama: Letzte Kontrolle am Freitag, dem 13.

Makaber: „Baustelleneinrichtungen können wir!“

Währenddessen scheint die verantwortliche Baufirma ihre eigene Strategie zu verfolgen – und ging nach dem Unfall erstmal auf Tauchstation. Auf der Internetseite des Unternehmens wurden schon Minuten nach dem Unfall alle Verbindungen zur Porzellangasse gelöscht. Einzig ein Posting konnte die „Krone“ vor der Vernichtung festhalten: „Baustelleneinrichtungen können wir!“, titelte der Instagram-Account der Firma ein Foto der besagten Baustelle. Auf Anfrage der „Krone“ spricht das Unternehmen von einer „tiefen Betroffenheit“ über den „tragischen Vorfall“.