Kanada gegen Marokko – Achtelfinale ab 19 Uhr LIVE

Kanadas Hoffnung: Davies, Fitness und Underdog-Dasein

Neben Davies hofft Kanadas Coach Jesse Marsch, einst Trainer bei Red Bull Salzburg, auf die größere Fitness seines Teams: „Wenn man auf die Laufdaten unserer Spiele schaut, haben wir den Platz gut abgedeckt, und wir haben die Spiele auf diese Art und Weise gemanagt“, sagte der US-Amerikaner. Dazu kam, dass die Marokkaner einen Tag später spielten und die Niederlande erst im Elferschießen bezwangen, während den Ahornblättern der Siegestreffer in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit gelang. Für Marokko will Marsch „unsere Identität nicht ändern“, aber man bediene sich taktischer Anpassungen, um sich auf den jeweiligen Gegner einzustellen. Des Außenseiter-Status ist sich Marsch ebenfalls bewusst und sieht darin durchaus eine weitere Chance: „Wir wissen, dass uns jeder abschreibt, und darin liegt eine Chance.“