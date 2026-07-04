Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

London zu gefährlich

Harry bringt Kinder nicht in britische Hauptstadt!

Royals
04.07.2026 18:37
Harry und Meghan mit ihrem älteren Kind, Sohn Archie – für die Kinder wäre der Besuch in England ...
Harry und Meghan mit ihrem älteren Kind, Sohn Archie – für die Kinder wäre der Besuch in England eine Möglichkeit, Zeit mit dem Großvater, dem König zu verbringen.(Bild: AFP/HENK KRUGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der britische Prinz Harry (41) reist in der kommenden Woche laut Medienberichten ohne seine Frau und die beiden Kinder des Paars nach London. Angeblich soll die Bedrohungslage für den Prinzen und die Kinder in der britischen Hauptstadt zu hoch sein. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Meghan (44) sowie Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) begleiten den Sohn von König Charles III. nicht in die britische Hauptstadt, berichteten die Nachrichtenagentur PA sowie die BBC.

Unklar ist demnach, ob Harrys Familie ihn beim Rest des fünftägigen Trips begleitet. Es hieß, der Prinz wolle mit seinen Kindern das Grab seiner Mutter Diana besuchen. Sie wäre in diesem Jahr 65. Jahre alt geworden.

Besuch bei Opa Charles?
Harry und Meghan hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten losgesagt, sie leben in Kalifornien. Es wäre das erste Mal seit vier Jahren, dass das Paar mit den Kindern ins Vereinigte Königreich reist. Seinen Vater hatte Harry zuletzt im September 2025 in London getroffen. Das Verhältnis des Prinzen zu seiner Familie gilt nach wie vor als zerrüttet. Im vergangenen Jahr hatte er aber den Wunsch nach einer Aussöhnung geäußert. König Charles soll ihm und seiner Familie angeboten haben, in einer der königlichen Residenzen zu schlafen. 

Lesen Sie auch:
Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) planen eine Großbritannien-Reise mit ihren Kindern.
Kontakt mit Charles
Harry und Meghan nächtigen auf königlichem Anwesen
28.06.2026
Liebe Vatertagsgrüße
Meghan schwärmt von Harry als ihr „Ein und Alles“
22.06.2026
Erstmals seit 4 Jahren
Harry bringt Meghan und Kids nach Großbritannien
17.06.2026

Anlass des jetzigen Besuchs sind mehrere Termine von Prinz Harry, darunter Feierlichkeiten rund um den von ihm gegründeten Sportwettbewerb Invictus Games für kriegsversehrte Veteranen.

In den vergangenen Jahren hatte Harry immer wieder betont, seine Familie aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht nach Großbritannien bringen zu wollen. 2025 wies das Berufungsgericht etwa seinen Einspruch gegen eine Entscheidung des Innenministeriums ab, wonach er und seine Familie bei Reisen nach Großbritannien nicht mehr automatisch den gleichen Sicherheitsstatus bekommen wie der Rest der Royals.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
04.07.2026 18:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
155.404 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
127.739 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
119.244 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1059 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
916 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Österreich
Viele Kinder sprechen „wochenlang kein Deutsch“
579 mal kommentiert
Im Osten ist heute Zeugnisvergabe.
Mehr Royals
London zu gefährlich
Harry bringt Kinder nicht in britische Hauptstadt!
Nicht in NY, aber ...
William: Mega-Überraschung vor Hochzeit von Swift!
Royaler Meilenstein!
Lady Louise Windsor feiert Uni-Abschluss
Das gab‘s noch nie!
Kate sorgt in Wimbledon für Riesenüberraschung
Monaco unter Schock
Schatten über Hochzeitstag von Albert & Charlène
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf