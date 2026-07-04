Harry bringt Kinder nicht in britische Hauptstadt!

Besuch bei Opa Charles?

Harry und Meghan hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten losgesagt, sie leben in Kalifornien. Es wäre das erste Mal seit vier Jahren, dass das Paar mit den Kindern ins Vereinigte Königreich reist. Seinen Vater hatte Harry zuletzt im September 2025 in London getroffen. Das Verhältnis des Prinzen zu seiner Familie gilt nach wie vor als zerrüttet. Im vergangenen Jahr hatte er aber den Wunsch nach einer Aussöhnung geäußert. König Charles soll ihm und seiner Familie angeboten haben, in einer der königlichen Residenzen zu schlafen.