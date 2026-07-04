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Wimbledon LIVE: So steht es bei Zverev gegen Giron

Tennis
04.07.2026 16:20
Alexander Zverev
Alexander Zverev(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dritte Runde von Wimbledon: Paris-Sieger Alexander Zverev trifft auf den US-Amerikaner Marcos Giron. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

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