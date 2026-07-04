Russell zu Crash: „Das habe ich noch nie erlebt!“

„Komisch! Das habe ich in meiner ganzen Karriere noch nicht erlebt“, stöhnte George Russell nach seinem Ausflug ins Kiesbett – direkt in die Bande. Bei Mercedes herrschte danach nur kurzes Rätselraten.
Was war passiert?
Es war eine Schrecksekunde für Russell im ersten Quali-Abschnitt, als der Spielberg-Sieger ohne ersichtlichen Grund ins Kiesbett rutschte. „Das war sehr komisch. Noch nie in meiner ganzen Karriere haben die Reifen in dieser Kurve blockiert“, funkte der Engländer. Russell konnte aber weiterfahren und betrieb am Ende mit dem vierten Startplatz (+0,370) sogar noch Schadensbegrenzung.
„Reifen blockiert“
Der stellvertretende Teamchef von Mercedes, Bradley Lord, meinte nach dem Qualifying im Interview mit dem ORF: „Zunächst sah es so aus, als wäre es der Motor, aber es haben einfach die Reifen blockiert. Russell ist sofort vom Gas gegangen, damit er nicht stecken bleibt, das war sehr klug von ihm.“
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