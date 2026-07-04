Russell zu Crash: „Das habe ich noch nie erlebt!“

Es war eine Schrecksekunde für Russell im ersten Quali-Abschnitt, als der Spielberg-Sieger ohne ersichtlichen Grund ins Kiesbett rutschte. „Das war sehr komisch. Noch nie in meiner ganzen Karriere haben die Reifen in dieser Kurve blockiert“, funkte der Engländer. Russell konnte aber weiterfahren und betrieb am Ende mit dem vierten Startplatz (+0,370) sogar noch Schadensbegrenzung.