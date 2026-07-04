Doping-Aufregung! Acht Tunesier positiv getestet

Wohl keine Wirkung

Clenbuterol ist als Dopingmittel eigentlich in den letzten Jahren aus der Mode gekommen, steht aber aufgrund seiner leistungssteigernden Wirkung natürlich weiterhin auf der Liste der verbotenen Mittel. Ein Verstoß gegen die Dopingregeln ist es auf jeden Fall, vermutlich darf das Oktett aber mit einer geringen Strafe rechnen. Auch wenn, wie anhand der Ergebnisse auch zu sehen war, es wohl keine leistungssteigernde Wirkung hatte. Für Sandberg logisch: „Anabole Steroide dieser Art brauchen Monate, um die Muskeln aufzubauen.“