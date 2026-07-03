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Ferienbeginn im Osten

ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle

Wien
03.07.2026 09:17
Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern (Archivbild).(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
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Von krone.at

In Wien, Niederösterreich und im Burgenland haben am Freitag die Sommerferien für knapp 520.000 Schülerinnen und Schüler begonnen. Auf den Straßen wird der erste Ferienstart laut ÖAMTC voraussichtlich noch zu keinen größeren Verkehrsproblemen führen.

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Der Mobilitätsclub erwartet etwa, dass wegen des Donauinselfests in Wien am Wochenende viele nicht gleich in den Urlaub aufbrechen würden. Mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher könnten zur Donauinsel kommen. „Vor allem bei der Nordbrücke (A 22 Donauufer Autobahn), der Floridsdorfer Brücke und Reichsbrücke ist daher mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen“, heißt es in einer ÖAMTC-Aussendung. Da es dort auch nicht ausreichend Parkmöglichkeiten gibt, empfehlen viele, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die direkten Linien U1 (Station Donauinsel) und U6 (bis Handelskai oder Neue Donau) fahren zu den Spitzenzeiten im 3-Minuten-Intervall und auch die ganze Nacht.

Zu beachten ist jedoch, dass ab Samstag, den 4. Juli, der Betrieb der Schnellbahn auf der Strecke zwischen Praterstern und Floridsdorf wegen Bauarbeiten eingestellt ist. Die Ersatzbusse halten zum Teil beim Handelskai. Wer mit dem Auto von außerhalb Wiens anreist, kann zum Beispiel in Park & Ride - Anlagen am Stadtrand, wie in Spittelau, Erdberg oder Siebenhirten, parken.

Die nächste Reisewelle soll im Laufe des Julis anlaufen.
Die nächste Reisewelle soll im Laufe des Julis anlaufen.(Bild: Andreas Tröster)

Hier könnte es am Wochenende stauen
„Ebenfalls viele Besucherinnen und Besucher bringt das ‘Woodstock der Blasmusik‘ in Oberösterreich. Das Festival findet vom 2. Juli bis zum Sonntag, 5. Juli, statt. Hier sind vor allem die A 8 Innkreis Autobahn und die Aus- beziehungsweise Auffahrt Ort im Innkreis betroffen“, teilte der ÖAMTC in einer Aussendung mit. In der Nacht von Montag auf Dienstag komme es auf der A9 Pyhrn Autobahn im Bereich Gleinalmtunnel zwischen 21 und 1 Uhr wegen Begutachtungen von Brandschäden zu einer Sperre Richtung Süden. Am Mittwoch, dem 8. Juli, ist außerdem die S 36 Murtal Schnellstrasse bei St. Georgen (Oberösterreich) wegen einer Einsatzübung im Tunnel von 17 bis 22 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Auch hier gibt es eine lokale Umleitung.

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Obwohl am heutigen Freitag für 520.000 Kinder und Jugendliche die Sommerferien begonnen haben, rechnet der Mobilitätsclub zunächst nicht mit einer Reisewelle. Diese werde dann über den Juli hinweg anlaufen. In einer Woche werden die Ferien für die 670.000 Schülerinnen und Schüler im Westen Österreichs beginnen. Schulbeginn ist dann wieder am 7. beziehungsweise 14. September.

Die ASFINAG empfiehlt vor Fahrtantritt einen Check der Reiseroute. Dort finden sich aktuelle Meldungen und Verkehrsinfos wie Staus und Sperren.

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