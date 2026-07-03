ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle

Hier könnte es am Wochenende stauen

„Ebenfalls viele Besucherinnen und Besucher bringt das ‘Woodstock der Blasmusik‘ in Oberösterreich. Das Festival findet vom 2. Juli bis zum Sonntag, 5. Juli, statt. Hier sind vor allem die A 8 Innkreis Autobahn und die Aus- beziehungsweise Auffahrt Ort im Innkreis betroffen“, teilte der ÖAMTC in einer Aussendung mit. In der Nacht von Montag auf Dienstag komme es auf der A9 Pyhrn Autobahn im Bereich Gleinalmtunnel zwischen 21 und 1 Uhr wegen Begutachtungen von Brandschäden zu einer Sperre Richtung Süden. Am Mittwoch, dem 8. Juli, ist außerdem die S 36 Murtal Schnellstrasse bei St. Georgen (Oberösterreich) wegen einer Einsatzübung im Tunnel von 17 bis 22 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Auch hier gibt es eine lokale Umleitung.