Andy Borg: „Der Schlager ist anders geworden!“

„Einfach unbeschreiblich“

Wie ist es auf der Donauinsel in Wien, in der Heimatstadt, aufzutreten? „Ich bin vor über 40 Jahren von Floridsdorf nach Deutschland gegangen und dort habe ich dann erfahren, dass Deutschland wesentlich größer ist als Österreich. Wenn ich hier sein darf und den Donauturm sehe, dann ist das einfach nur unbeschreiblich“, schwärmt er. Bereiten Sie sich auf einen Live-Auftritt vor heimischem Publikum anders vor? „Nein, gar nicht. Denn es ist ja wie heimkommen! Die Leute verstehen mich. Hier kann ich so sein, wie ich bin“, lacht Borg.