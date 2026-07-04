Wenn Sportler-Söhne ganz neue Wege gehen

Mit Magnus Dalpiaz wechselte ein prominenter Name zu Fußball-Bundesligist Hartberg. Der 19-Jährige jagt – im Gegensatz zu seinem prominenten Papa, dem Rekord-Eishockeytormann Claus Dalpiaz - dem runden Leder nach. Der Junior auf anderen Wegen. Doch damit ist der Youngster in der österreichischen Sportwelt nicht alleine...