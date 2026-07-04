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Nicht mehr als Fan

Model ist nach 16 Jahren wieder bei der Fußball-WM

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
04.07.2026 20:32
So jubelte Larissa Riquelme vor 16 Jahren beim Public Viewing in Asuncion.
So jubelte Larissa Riquelme vor 16 Jahren beim Public Viewing in Asuncion.(Bild: AP/Jorge Saenz)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ein Foto veränderte ihr Leben! Vor 16 Jahren ging Paraguay-Fan Larissa Riquelme viral, weil sie ein Agentur-Fotograf mit Handy im Dekolleté ablichtete. Nun ist das Model zurück auf der großen Fußball-Bühne – und zwar als TV-Journalistin. Auch beim Achtelfinale zwischen Paraguay und Frankreich ist sie Samstag Abend im Einsatz.

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Es war zweifellos eines der meistgesehenen Fan-Fotos der Fußball-WM 2010 in Südafrika: Die damals 25-jährige Larissa Riquelme jubelte auf einem öffentlichen Platz in Paraguays Hauptstadt Asunción so leidenschaftlich für ihr Nationalteam, dass sie einem Fotografen auffiel. Er drückte ab.

Dabei fiel auch ein Nokia-Handy, das sie tief in ihrem Dekolleté platziert hatte, auf. Was damals wie ein ziemlich perfekt kalkulierter PR-Schachzug wirkte, hatte in Wahrheit einen banalen Hintergrund. Sie hatte einfach große Angst vor Taschendieben.

Larissa Riquelme wurde mit solchen Fotos zur Medien-Ikone.
Larissa Riquelme wurde mit solchen Fotos zur Medien-Ikone.(Bild: AFP/ANTONIO SCORZA)

Foto veränderte ihr Leben für immer
Also klemmte sie sich das Mobiltelefon kurzerhand in ihr Oberteil, um es sicher zu beschützen. Dass dieses eine Bild, aufgenommen beim Spiel gegen die Slowakei, ihr Leben für immer verändern würde, ahnte sie in jenem Moment absolut nicht.

Sie wurde schnell zu einer Medien-Ikone und hatte in Folge lukrative Werbedeals in Ländern wie Peru, China, Japan und Spanien. Auch für den brasilianischen „Playboy“ ließ sich sie ablichten.

Larissa Riquelme ist jetzt als akkreditierte Journalistin bei der Fußball-WM dabei.
Larissa Riquelme ist jetzt als akkreditierte Journalistin bei der Fußball-WM dabei.(Bild: Larissa Riquelme)

Auch Chilavert rief sie an
Die skurrile Randnotiz dieses Hypes: Die halbe Welt dachte damals, Riquelme würde tatsächlich auf den Tribünen in Südafrika mitfiebern. Sogar der legendäre paraguayische Ex-Nati-Goalie José Luis Chilavert rief sie an, weil er fest davon ausging, sie wäre beim 1:1 gegen Italien im Stadion in Kapstadt. Dabei schaute sie die Spiele stets in ihrer Heimat beim Public Viewing.

Nun ist sie als offiziell akkreditierte Sportjournalistin und Kommentatorin für ihr Land im WM-Einsatz. Auch gegen Frankreich will Larissa auf der Medientribüne so jubeln wie bei der Sensation gegen Deutschland im Sechzehntelfinale (siehe Instagram-Video oben).

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