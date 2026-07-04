Model ist nach 16 Jahren wieder bei der Fußball-WM

Auch Chilavert rief sie an

Die skurrile Randnotiz dieses Hypes: Die halbe Welt dachte damals, Riquelme würde tatsächlich auf den Tribünen in Südafrika mitfiebern. Sogar der legendäre paraguayische Ex-Nati-Goalie José Luis Chilavert rief sie an, weil er fest davon ausging, sie wäre beim 1:1 gegen Italien im Stadion in Kapstadt. Dabei schaute sie die Spiele stets in ihrer Heimat beim Public Viewing.