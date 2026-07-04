Stau & Sperren: Wann reißt die Geduld bei Ihnen?

Die Südosttangente (A23) bleibt im Bereich der Unglücksstelle nach dem gewaltigen Brand in einer Abfallverwertungsanlage in Wien-Donaustadt vorerst bis Sonntagabend gesperrt. Sperren, mehr Verkehr auf Umwegen, Staus und rücksichtslose Verkehrsteilnehmer zerren an den Nerven von Autofahrern. Wann reißt der Geduldsfaden bei Ihnen?
Viele Autofahrer sind im Straßenverkehr genervt. Zeitdruck, Staus oder das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer führen zu großem Ärger. Unklare Verkehrsführung, rote Ampeln, Baustellen und dichtes Verkehrsaufkommen erhöhen den Stress zusätzlich. Dazu kommen manchmal Müdigkeit, Ablenkung oder persönliche Sorgen, die den Geduldsfaden im Straßenverkehr schneller zum Reißen bringen.
Wut hinter dem Lenkrad
Besonders häufig muss man sich im Stau auf dem Weg zur Arbeit oder während der Urlaubsreise ärgern. Lange Wartezeiten, stockender Verkehr, Hitze und Zeitdruck sorgen schnell für Frust. Unerwartete Verzögerungen, aber auch das häufige Anfahren und Bremsen, dichtes Auffahren oder rücksichtsloses Autofahrer, die es besonders eilig haben, können schon einmal zu dem ein oder anderen Wutausbruch führen.
Was ärgert oder nervt Sie am meisten im Straßenverkehr? Wie geduldig sind Sie beim Autofahren? Welche „unverständliche“ Situation haben Sie bereits erlebt? Und wie gehen Sie mit den Ärgernissen während der Autofahrt um?
Wir freuen uns auf Ihre Gedanken dazu!
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