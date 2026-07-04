15-Jähriger floh aus Psychiatrie und betrank sich

Polizisten mit Messer attackiert

Als die Beamten die beiden zum Stehenbleiben aufforderten, rannten sie über eine Böschung davon. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und ein Beamter konnte den 15-Jährigen am Arm erfassen, woraufhin der junge Steirer ihn zum Dank wuchtig gegen das Knie trat. Der daraufhin folgenden Aufforderung, alle gefährlichen Gegenstände, die er eingesteckt hat, herauszugeben, kam der Flüchtige nach, indem er ein Messer zückte und mehrere stechende und schneidende Bewegungen Richtung Polizist machte. Dabei stieß er mehrere Drohungen aus.