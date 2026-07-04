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Mit der Familie

Unleistbar: Strandtag in Italien um 1500 Euro!

Ausland
04.07.2026 18:30
Besonders an der Amalfi Küste steigen die Preise ins Unermessliche.
Besonders an der Amalfi Küste steigen die Preise ins Unermessliche.(Bild: Schönbacher Gerhard - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wer in Italien Urlaub machen will, muss dieses Jahr womöglich tief in die Tasche greifen. Je nach Ort muss man für Liegen und Sonnenschirme hohe Summen bezahlen. Rechnet man damit, mit der ganzen Familie einen Strandtag zu verbringen, kann ein einziger Tag über 1000 Euro teuer werden.

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In Kampanien im Südwesten Italiens ist ein Urlaub am Strand heuer so kostspielig wie noch nie. Die Kosten für Liege, Sonnenschirm und Parken sind im Vergleich zu 2021 um ganze 24 Prozent gestiegen.

Große Preisunterschiede im Land
Die Preisspanne an der Südwestküste des Landes ist jedoch groß: In Pontecagnano etwa kann man sich bereits um sechs Euro einen Sonnenschirm für den ganzen Tag sichern. An luxuriöseren Stränden kann der gleiche Service bis zu 350 Euro kosten.

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Auch Parken und Essen werden teurer
Doch neben Schirm und Liege kommen auch noch Parkgebühren und die Kosten für Essen und Getränke hinzu. Auch die Strand-Kioske sind mit den Preisen hochgefahren. Für ein Mittagessen bezahlt man an nobleren Stränden im Schnitt fast 40 Euro, wie die Zeitung „Merkur“ berichtet. Rechnet man also mit einer vierköpfigen Familie, kann ein Tag am Strand zum Luxus werden: An den gehobeneren Badeplätzen von Capri oder Amalfi können so Kosten von bis zu 1500 Euro entstehen.

Manche Strände billig, aber schwer erreichbar
Auch an den bisher leistbaren Stränden steigen die Preise an. In Licola etwa zahlt man für Schirm und Liegen schon 45 Euro. In Neapel sind die Preise noch niedriger, doch wegen enger Flächen und durch Touristen verursachtes Park-Chaos wird es selbst für Einheimische teils schwer, die Strände überhaupt erst zu erreichen.

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