Unleistbar: Strandtag in Italien um 1500 Euro!

Auch Parken und Essen werden teurer

Doch neben Schirm und Liege kommen auch noch Parkgebühren und die Kosten für Essen und Getränke hinzu. Auch die Strand-Kioske sind mit den Preisen hochgefahren. Für ein Mittagessen bezahlt man an nobleren Stränden im Schnitt fast 40 Euro, wie die Zeitung „Merkur“ berichtet. Rechnet man also mit einer vierköpfigen Familie, kann ein Tag am Strand zum Luxus werden: An den gehobeneren Badeplätzen von Capri oder Amalfi können so Kosten von bis zu 1500 Euro entstehen.