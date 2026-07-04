Visma gewinnt das Auftakt-Teamzeitfahren!

Auch das zweite Teilstück über 168,5 Kilometer am Sonntag wird in und um Barcelona gefahren und könnte in teils hügeligem Gelände bereits eine weitere Standortbestimmung bei den Favoriten auf den Gesamtsieg bringen. Insgesamt 21 Etappen, 3.321,2 Kilometer und 54.450 zu überwindende Höhenmeter warten auf das Peloton bis zum Ziel in Paris, wo am 26. Juli das berühmteste Radrennen der Welt zu Ende gehen wird.