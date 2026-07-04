„Wilder Glaubenskrieg“ am Wiener Donauinselfest

Doch keine Sorge: Wirklich gestritten wird hier nicht. Dafür ist die Stimmung am Donauinselfest einfach zu gut. Auf den rund 4,5 Kilometern Festivalgelände feiern Jung und Alt bei freiem Eintritt, entdecken neue Musikacts oder grölen bei altbekannten Hits mit. Von Rock bis Schlager, von DJ-Sets bis Kabarett – der Samstag liefert ein buntes Programm für alle Generationen.