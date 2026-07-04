Bei Kamikaze-Fahrt Poller und Schild „umgemäht“

Die wilde Kamikaze-Fahrt ereignete sich gegen 3 Uhr. Ort des Geschehens war der Bahnhof Imst-Pitztal. Im Bereich der vorderen Umkehrschleife prallte der Pkw mit voller Wucht gegen einen Betonpoller, der in weiterer Folge auf ein abgestelltes Fahrzeug geschleudert wurde. Von diesem heftigen Crash ließ sich der Lenker aber nicht stoppen. Im Gegenteil: Er setzte die rasante Fahrt fort und fuhr noch eine Verkehrstafel auf einer Verkehrsinsel nieder.