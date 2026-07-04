Gerichte müssen Saustall in Bauernkammer klären

Und sie prangert in einer Stellungnahme auch weitere Details aus dem Hearing mit insgesamt sieben Kandidaten (vier davon aus der Kammer) an. Die Ex-Abteilungsleiterin war die einzige Frau. Alle Bewerber hatten ein Konzept zu erarbeiten. Als sie auf das „Monkey-Management-Prinzip“ (eine spezielle Führungstheorie) einging, sei es zu anzüglichen Bemerkungen und Gesten gekommen. Kammer-Präsident Rupert Quehenberger und der oberste Landesbeamte Franz Moser hätten „mit Lachen und Grunzen reagiert“, heißt es in aktuellen Medienberichten.