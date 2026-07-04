Max Verstappen schimpft: „Was für ein Desaster!“

„Was für ein Desaster! Unglaublich!“, funkte Max Verstappen nach dem enttäuschenden siebten Platz im Qualifying zum Grand Prix von Großbritannien. Damit landete der Vierfach-Champion sogar hinter seinem Red-Bull-Kollegen Isack Hadjar.
Im vierten Sprint des Jahres musste sich Red-Bull-Pilot Verstappen hinter Charles Leclerc (Ferrari) mit dem sechsten Rang begnügen. Im Qualifying kam der Niederländer nicht über den siebenten Startplatz (+0,782) hinaus und war damit auch langsamer als Teamkollege Isack Hadjar, der immerhin auf Rang fünf (+0,635) landete.
„Was für ein Desaster“, schnaufte der Niederländer verärgert – vielleicht auch wegen der neuen Hybrid-Regel! Verstappen: „Es fühlte sich wie eine ganz andere Strecke an. Man hat kaum Elektro-Energie, weil man fast nur Vollgas fährt.“
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