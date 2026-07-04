Max Verstappen schimpft: „Was für ein Desaster!“

Im vierten Sprint des Jahres musste sich Red-Bull-Pilot Verstappen hinter Charles Leclerc (Ferrari) mit dem sechsten Rang begnügen. Im Qualifying kam der Niederländer nicht über den siebenten Startplatz (+0,782) hinaus und war damit auch langsamer als Teamkollege Isack Hadjar, der immerhin auf Rang fünf (+0,635) landete.