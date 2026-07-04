Wiesberger greift in München nach dem Turniersieg!

Bernd Wiesberger hat sein kleines Formtief abgeschüttelt!
Der Burgenländer greift vor dem Schlusstag beim mit drei Millionen US-Dollar dotierten Golfturnier in München sogar nach dem Siegerscheck von 510.000 US-Dollar und vielen Punkten im „Race to Dubai“.
Nach zwei 68er-Runden auf dem Par-72-Kurs steigerte sich Wiesberger am Samstag mit einer 67 – das bedeutete die geteilte Führung mit dem Südafrikaner Michael Hollick.
Wiesberger spielte im Golfclub München Eichenried in der dritten Runde sechs Birdies und ein Bogey. Sein Landsmann Max Steinlechner fiel mit einer 73er-Runde hingegen auf den geteilten 32. Platz zurück.
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