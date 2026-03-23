Jetzt hinaus ins Freie und Energie tanken!

Ausgewogen essen, Vitalstoffe auffüllen!

Mit der richtigen Nahrung ist es möglich, den Energielevel zu steigern und dem Körper zu helfen, die Umstellung auf die wärmere Jahreszeit besser zu meistern. Frisches Obst und Gemüse müssen jetzt ganz oben auf der Einkaufsliste stehen. Sie sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen, welche das Immunsystem unterstützen und die Energieproduktion fördern. Besonders wichtig ist grünes Blattgemüse wie Spinat und Grünkohl, das viel Eisen und Vitamin C enthält.