Seltenes Spektakel: Meer leuchtet plötzlich blau

Fast unwirklich schaute das Meer in der Nacht auf den 22. Mai vor der japanischen Präfektur Aichi aus: Vor der Küste von Gamagori leuchteten die Wellen in Blau und verwandelten die ganze Küste in eine fast märchenhafte Kulisse. Tagsüber war von dem blauen Leuchten allerdings nichts mehr zu sehen, stattdessen war das Meer in Rot getaucht.