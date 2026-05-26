Palhinha hat keine Lust mehr auf den FC Bayern

Joao Palhinha wurde für Tottenham Hotspur am letzten Spieltag zum großen Retter! Der Bayern-Leihspieler schoss die Spurs im Abstiegsduell gegen Everton mit seinem Treffer zum 1:0-Sieg und damit zum Klassenerhalt. Nun machte der Portugiese auch in Sachen Zukunft eine klare Ansage.
Nach dem geschafften Klassenerhalt sprach der 30-Jährige offen über seine Zukunft und ließ keinen Zweifel an seinen Wünschen aufkommen. Tottenham soll seine Leihe vom FC Bayern am liebsten in einen festen Transfer umwandeln. „Ich habe meine Gedanken immer offen geäußert. Seit dem ersten Tag, an dem ich hier angekommen bin, fühle ich mich wie zu Hause. Ein Spitzenverein. Wer möchte nicht für Tottenham spielen und hier bleiben? Ich habe hier alles, aber das ist wie eine Ehe“, sagte Palhinha, der bei den Bayern noch bis 2028 unter Vertrag steht.
Und der Mittelfeldspieler legte nach: „Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ich wirklich gerne hier bleiben würde und diese Saison mit diesem Verein sehr genieße, auch wenn es eine schwierige Saison ist.“
De Zerbi als Schlüsselfaktor
Eine wichtige Rolle spielte dabei offenbar Trainer Roberto De Zerbi. Seit der Italiener Ende März übernommen hatte, entwickelte sich Palhinha rasch zum Schlüsselspieler der Spurs. Gegen die Wolves, Aston Villa und zuletzt Everton lieferte der Portugiese entscheidende Leistungen ab. Auch De Zerbi selbst machte nach dem Klassenerhalt keinen Hehl aus seiner Meinung. Er wolle Palhinha „zu 100 Prozent“ im Verein behalten.
Spurs in guter Verhandlungsposition
Die Kaufoption der Spurs soll bei etwa 30 Millionen Euro liegen. Dabei hoffen die Engländer jedoch, den Preis noch drücken zu können. Durch das Verpassen des europäischen Wettbewerbs fallen für die kommende Saison viele Millionen weg. Zudem würden die Münchner nicht mehr mit Palhinha planen, der bei den Bayern noch einen Vertrag bis 2028 besitzt. Die Spurs dürften sich demnach in einer guten Verhandlungsposition befinden.
Palhinha blickt jedenfalls optimistisch nach vorne: „Ich denke, die nächste Saison wird hoffentlich ganz anders verlaufen, und ich glaube fest daran.“
Und weiter: „Ich denke, diese Saison wird Tottenham für die Zukunft helfen. Wir müssen die Saison analysieren, was wir falsch gemacht haben, was wir gut gemacht haben, und ich denke, es ist eine große Verbesserung und eine große Erleichterung nach der Saison.“
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