Palhinha hat keine Lust mehr auf den FC Bayern

Nach dem geschafften Klassenerhalt sprach der 30-Jährige offen über seine Zukunft und ließ keinen Zweifel an seinen Wünschen aufkommen. Tottenham soll seine Leihe vom FC Bayern am liebsten in einen festen Transfer umwandeln. „Ich habe meine Gedanken immer offen geäußert. Seit dem ersten Tag, an dem ich hier angekommen bin, fühle ich mich wie zu Hause. Ein Spitzenverein. Wer möchte nicht für Tottenham spielen und hier bleiben? Ich habe hier alles, aber das ist wie eine Ehe“, sagte Palhinha, der bei den Bayern noch bis 2028 unter Vertrag steht.