Blutiges Pfingsten: Vier Tote, Hunderte Verletzte

Drei Tote in Niederösterreich, ein totes Kind in Wien

Sämtliche Todesopfer waren am Samstag zu beklagen, berichtete das Innenministerium am Dienstag: In Niederösterreich kamen zwei Motorradlenker (26 und 44 Jahre) und ein Pkw-Lenker (36 Jahre) bei Alleinunfällen ums Leben. In Wien wurde ein dreijähriger Bub von einem Wagen niedergestoßen und tödlich verletzt. Das Kind war mit einem Kinder-Tretroller am Gehsteig unterwegs, der Unfall geschah vor einer Garagenausfahrt.