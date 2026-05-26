Crash mit Paragleiterin: Flugzeugpilot angezeigt

„Oida, leck mich am Arsch“

Auf Instagram meldete sich die Oberösterreicherin inzwischen selbst ausführlich zu Wort. „Oida, leck mich am Arsch“, schrieb sie zu dem viralen Video des Unfalls. Besonders bedankte sie sich bei ihrem Rettungsschirm-Hersteller sowie bei der Paragleit-Community in Zell am See für die Unterstützung nach dem Crash.