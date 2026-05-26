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Um satte 5,8 Millionen

Luxusschloss von Mode-Legende steht zum Verkauf

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26.05.2026 12:40
Seltene Gelegenheit: Das Schloss Pellegrini am Lago Maggiore ist auf dem Markt gelandet.
Seltene Gelegenheit: Das Schloss Pellegrini am Lago Maggiore ist auf dem Markt gelandet.(Bild: REALPORTICO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Fast 20 Jahre nach dem Tod des italienischen Stardesigners Gianfranco Ferré sorgt eines seiner spektakulärsten Anwesen erneut für Aufsehen – das sogenannte Schloss Pellegrini am Lago Maggiore steht zum Verkauf. Für 5,8 Millionen Euro könnte das historische Anwesen in Stresa schon bald den Besitzer wechseln – inklusive Privatstrand, weitläufigem Park und direktem Blick auf den See.

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Vermittelt wird die Immobilie vom Luxusmakler „Lionard Luxury Real Estate“. Das italienische Kulturministerium hat das Anwesen aufgrund seines historischen und architektonischen Werts offiziell als Kulturgut eingestuft.

Geplantes Luxus-Resort blieb unvollendet
Ferré hatte das Schloss Anfang der 2000er-Jahre erworben. Geplant war offenbar, die historische Anlage in ein exklusives Resort für internationale Kunden seiner Modefirma umzuwandeln. Dazu kam es jedoch nicht mehr: Der Designer starb wenige Monate nach dem Kauf.

Ferrés Millionen-Anwesen sucht einen neuen Besitzer.
Ferrés Millionen-Anwesen sucht einen neuen Besitzer.(Bild: REALPORTICO)
Eine Aussicht mit Seltenheitswert – und die kostet auch entsprechend.
Eine Aussicht mit Seltenheitswert – und die kostet auch entsprechend.(Bild: REALPORTICO)
Bis ins letzte Detail zeigt sich die Raffinesse des Modeschöpfers – auch bei seinem ehemaligen ...
Bis ins letzte Detail zeigt sich die Raffinesse des Modeschöpfers – auch bei seinem ehemaligen Anwesen.(Bild: REALPORTICO)
Privater Strand, Park und Seeblick – leider ist das Anwesen etwas renovierungsbedürftig.
Privater Strand, Park und Seeblick – leider ist das Anwesen etwas renovierungsbedürftig.(Bild: REALPORTICO)

Der italienische Modeschöpfer galt als einer der bedeutendsten Designer seiner Zeit. Von 1989 bis 1996 war Ferré Kreativdirektor bei Christian Dior und wurde wegen seines architektonischen Zugangs zur Mode oft als „Architekt der Mode“ bezeichnet.

Traumlage nahe der Borromäischen Inseln
Die Villa befindet sich in erhöhter Lage direkt am Lago Maggiore, nur wenige Minuten von den Borromäischen Inseln und dem Zentrum der Stadt Stresa entfernt. Ferré besaß bereits die benachbarte Villa Vignolo.

Zum Anwesen gehören neben dem Hauptgebäude mit mehr als 1.000 Quadratmetern Wohnfläche auch ein Nebengebäude sowie ein rustikales Cottage.

Historischer Park mit Privatstrand
Besonders außergewöhnlich ist der rund 12.000 Quadratmeter große, terrassenförmig angelegte Park mit direktem Zugang zum See und privatem Strand – eine Seltenheit am Lago Maggiore.

Die Anlage orientiert sich an der Tradition romantischer italienischer Seegärten. Panoramaterrassen, Treppenanlagen, Grotten mit mythologischen Figuren, kleine Wasserläufe und mehrere Aussichtspunkte prägen das Gelände. Zum historischen Baumbestand zählen unter anderem Zedern, Linden, Magnolien, Palmen und Kamelien.

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