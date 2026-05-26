Luxusschloss von Mode-Legende steht zum Verkauf

Fast 20 Jahre nach dem Tod des italienischen Stardesigners Gianfranco Ferré sorgt eines seiner spektakulärsten Anwesen erneut für Aufsehen – das sogenannte Schloss Pellegrini am Lago Maggiore steht zum Verkauf. Für 5,8 Millionen Euro könnte das historische Anwesen in Stresa schon bald den Besitzer wechseln – inklusive Privatstrand, weitläufigem Park und direktem Blick auf den See.