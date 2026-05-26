Trump plant offenbar den nächsten NATO-Schock

Auch Marine und Drohnen betroffen

Auch die US-Marine soll künftig weniger Zerstörer für die NATO bereithalten. U-Boote wollen die USA laut dem Bericht im NATO-Verbund überhaupt nicht mehr stellen. Zudem sollen europäische Staaten künftig selbst stärker für Aufklärungsdrohnen verantwortlich sein. Auch bei bewaffneten Drohnen wollen die USA ihr Engagement deutlich reduzieren.