Österreich exportierte 2025 weniger in die USA

Die AmCham sprach sich angesichts der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump für mehr Freihandel und bessere Rahmenbedingungen für Investorinnen und Investoren aus. Bei den direkten Investitionen machte sich eine gewisse Zurückhaltung bei österreichischen Unternehmen bemerkbar. Sie investierten 2025 mit 22,8 Mrd. Euro um 4,6 Prozent weniger in den USA. Die US-Direktinvestitionen in Österreich stiegen hingegen auf 18,7 Milliarden Euro.