Polizeihund „Orlik“ stöberte Einbrecher auf

Der Polizeidiensthund „Orlik“ hat in der Nacht auf Dienstag zwei Einbrecher in einer Schule in Wien-Favoriten aufgespürt. Die Männer hatten sich nach dem Einbruch offenbar in einem Putzraum in einer Schule versteckt.
Die Polizisten wurden gegen 23.20 Uhr zu dem Schulgebäude in der Davidgasse gerufen, in dem derzeit Umbauarbeiten stattfinden. Vor Ort entdeckten die Beamten zwei aufgebrochene Türen. Für die weitere Durchsuchung wurde der Diensthund „Orlik“ eingesetzt.
Zwei Männer festgenommen
Der Vierbeiner schlug schließlich laut bellend vor einer verschlossenen Tür an. Dahinter fanden die Einsatzkräfte zwei Männer im Alter von 30 und 33 Jahren, die sich dort versteckt hatten. Die beiden wurden sofort festgenommen und befinden sich nun in Polizeigewahrsam.
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