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In Schule versteckt

Polizeihund „Orlik“ stöberte Einbrecher auf

Wien
26.05.2026 13:37
Die Spürnase „Orlik“
Die Spürnase „Orlik“(Bild: LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Polizeidiensthund „Orlik“ hat in der Nacht auf Dienstag zwei Einbrecher in einer Schule in Wien-Favoriten aufgespürt. Die Männer hatten sich nach dem Einbruch offenbar in einem Putzraum in einer Schule versteckt.

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Die Polizisten wurden gegen 23.20 Uhr zu dem Schulgebäude in der Davidgasse gerufen, in dem derzeit Umbauarbeiten stattfinden. Vor Ort entdeckten die Beamten zwei aufgebrochene Türen. Für die weitere Durchsuchung wurde der Diensthund „Orlik“ eingesetzt.

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