Shitstorm nach Brust-OP: Geiss verteidigt Töchter

„Das müsst ihr von Herzen wollen“

Die Entscheidung ihrer Töchter sei zudem nicht spontan gefallen, sondern nach reiflicher Überlegung. Es sei wichtig gewesen, dass Shania und Davina die OP auch wirklich selbst wollen, erklärte Carmen Geiss, die sich freut, dass vor allem Davina nun auch viel selbstbewusster geworden sei. „Das ist euer Körper, das müsst ihr von Herzen wollen. Ist das wichtig für euch oder macht ihr das für andere?“ Fragen, mit denen sie ihre Mädchen immer wieder konfrontiert habe.