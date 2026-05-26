Shitstorm nach Brust-OP: Geiss verteidigt Töchter

Eine prallere Oberweite war der Traum von Shania und Davina Geiss – und den haben sich die Promi-Schwestern sogar gemeinsam erfüllt. Doch nach der Brust-OP hagelt es nun heftige Kritik. Doch die Rechnung haben die Hater ohne Mama Carmen Geiss gemacht!
Bereits im November legten sich Davina (22) und Shania (21) für einen größeren Busen unters Messer, jetzt sprachen die Schwestern über ihre Entscheidung. Doch während viele Fans den offenen Umgang mit Beauty-OPs der Geissens feiern, hagelt es seitdem auch viel Kritik.
Hasskommentare sind „Blödsinn“
Etwas, das Carmen Geiss nicht so stehen lassen will. Gegenüber der „Bild“-Zeitung erklärte sie nun: „Wer mit seinem Körper nicht zufrieden ist und die Möglichkeit hat, etwas daran zu ändern, der soll das tun.“
Hasskommentare seien außerdem „Blödsinn“ für sie und ihre Familie. „Wir lesen das nicht.“ Auch deshalb, weil ihrer Meinung nach oft jene Menschen Kritik äußern, die selbst unzufrieden seien und ihren Frust daher online rauslassen müssten, so Geiss.
Durchwegs positiv seien hingegen die Reaktionen im Freundeskreis ihrer Töchter ausgefallen, unterstreicht die 61-Jährige. „Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Kein Mensch hat einem zu sagen, was man darf und was nicht – besonders nicht die Öffentlichkeit.“
„Das müsst ihr von Herzen wollen“
Die Entscheidung ihrer Töchter sei zudem nicht spontan gefallen, sondern nach reiflicher Überlegung. Es sei wichtig gewesen, dass Shania und Davina die OP auch wirklich selbst wollen, erklärte Carmen Geiss, die sich freut, dass vor allem Davina nun auch viel selbstbewusster geworden sei. „Das ist euer Körper, das müsst ihr von Herzen wollen. Ist das wichtig für euch oder macht ihr das für andere?“ Fragen, mit denen sie ihre Mädchen immer wieder konfrontiert habe.
Unterstützung gab es für Shania und Davina aber auch während des Eingriffs. Denn Carmen Geiss war selbst im OP-Saal mit dabei, wie sie jetzt verriet. Sie durfte nach dem Einsetzen der Implantate dem Arzt über die Schulter schauen und prüfen, ob die Größe so passte, wie vorher abgesprochen war. Vom Ergebnis – Davina und Shania haben jetzt ein B-Körbchen – ist Carmen übrigens begeistert. „Zu groß sollte es auf keinen Fall werden“, verriet sie.
Erste Brust-OP mit 23 Jahren
Auch Carmen Geiss hat sich schon früh unters Messer gelegt und sich mit dieser Entscheidung gegen ihren Ehemann Robert durchgesetzt. „Meine Brust hat mich schon immer gestört“, kann sie sich in ihre Töchter hineinfühlen. Außerdem ist sie überzeugt, dass sie Davina und Shania „ohnehin nicht davon abhalten“ hätte können. Denn: „Als ich in dem Alter war, habe ich mir auch die Brüste machen lassen. Ich war 23.“
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