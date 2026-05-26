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Brocken warten

Bullen wissen, welchen Weg sie gehen müssen

Sport
26.05.2026 13:30
Bullen (Yeo, li.) könnten erneut auf Twente (Hilgers) treffen.
Bullen (Yeo, li.) könnten erneut auf Twente (Hilgers) treffen.(Bild: GEPA)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Der Traum vom späteren Europa-League-Einstieg ist geplatzt: Weil Liverpool in der englischen Premier League den Sprung auf Rang vier verpasste, Aston Villa diesen verteidigte, bleibt für Salzburg alles gleich. Die Bullen steigen in der dritten Runde der Qualifikation zur Europa LEague ein, dort drohen bereits namhafte Gegner.

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Große Änderungen gab es am letzten Spieltag in der englischen Premier League nicht mehr. Arsenal stand als Meister bereits fest, Traditionsklub West Ham United muss den bitteren Gang in die Championship (zweite Liga) antreten. Salzburg hoffte vor allem darauf, dass Liverpool noch auf Platz vier springt. Denn so würden die Bullen erst im Europa League Play-off einsteigen. Daraus wurde allerdings nichts, die „Reds“ kamen gegen Brentford (der zukünftige Klub von Jannik Schuster) im Heimspiel nicht über ein 1:1 hinaus. Zudem siegte Aston Villa bei Manchester City mit 2:1.

Für die Mozartstädter bleibt alles beim Gleichen, sie steigen in die dritte Qualirunde zur Europa League ein. Diese müsste der ehemalige Serienmeister überstehen, um zumindest die Ligaphase der Conference League zu fixieren, es warten aber bereits einige Brocken auf Salzburg.

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Möglich wären zum Beispiel Duelle mit den türkischen Klubs Fenerbahce (sollten sie in der zweiten Runde der Champions League-Quali scheitern) oder Besiktas. Auch ein Wiedersehen mit Twente (NL) könnte das Los bringen. Dazu müssten sie aber erst mal in Runde zwei bestehen. Anderlecht (Bel), Jagellonia Bialystok (Pol), Qarabag (Ase), Dynamo Kiew (Ukr) oder Sheriff Tiraspol (Mol) könnten es genauso werden. Da am 12. August der UEFA Super Cup in Salzburg stattfindet, werden die Bullen das Rückspiel auswärts bestreiten müssen.

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