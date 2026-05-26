Bullen wissen, welchen Weg sie gehen müssen

Große Änderungen gab es am letzten Spieltag in der englischen Premier League nicht mehr. Arsenal stand als Meister bereits fest, Traditionsklub West Ham United muss den bitteren Gang in die Championship (zweite Liga) antreten. Salzburg hoffte vor allem darauf, dass Liverpool noch auf Platz vier springt. Denn so würden die Bullen erst im Europa League Play-off einsteigen. Daraus wurde allerdings nichts, die „Reds“ kamen gegen Brentford (der zukünftige Klub von Jannik Schuster) im Heimspiel nicht über ein 1:1 hinaus. Zudem siegte Aston Villa bei Manchester City mit 2:1.