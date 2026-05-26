Festnahmen und Anti-Regime-Proteste in der Türkei

Die Motive der Protestierenden sind unterschiedlich. Eine Frau Mitte 30 kritisierte beispielsweise das Vorgehen der Polizei gegen die CHP-Zentrale in Ankara. Eine 50-Jährige sagte wiederum, sie sei dort, um die Türkische Republik zu verteidigen. Sollte der abgesetzte Parteichef Özel eine neue Partei gründen, würde sie diese „auf jeden Fall unterstützen“. Die Polizei setzte Wasserwerfer gegen die Menschen ein, die sich in Izmir versammelt hatten. Viele flüchteten daraufhin in die Seitenstraßen.