Auf Autoindustrie kommen jetzt „bittere Jahre“ zu

Die Krise der deutschen Autoindustrie verschärft sich weiter: Laut einer neuen Branchenstudie geraten die Autozulieferer massiv unter Druck. Bereits rund 100.000 Arbeitsplätze gingen in den vergangenen acht Jahren verloren – und ein Ende dieser Entwicklung ist laut Experten nicht in Sicht. Die Branche stehe vor „bitteren Jahren“.