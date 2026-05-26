Das ändert sich jetzt beim jö Bonus Club

Partnernetzwerk gilt als Erfolgsgeheimnis

Im Wettbewerb mit anderen Kundenbindungs-Apps setzt jö vor allem auf seine Reichweite und die breite Partnerstruktur. Funktionen wie die Voraktivierung von Gutscheinen gibt es zwar bereits auch bei einzelnen anderen Handelsunternehmen, der jö Bonus Club versucht jedoch, diese über verschiedene Branchen hinweg in einer zentralen Plattform zu bündeln. Die neue Funktion ist Teil einer breiteren Strategie, das Programm stärker als digitalen Alltagsbegleiter zu positionieren. Dazu arbeitet der jö Bonus Club an einem weiteren Ausbau seines Partnernetzwerks. Nachdem im vergangenen Jahr unter anderem Raiffeisen Niederösterreich als Partner dazugekommen war, sollen im zweiten Halbjahr 2026 weitere Unternehmen folgen.