Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Funktion

Das ändert sich jetzt beim jö Bonus Club

Wirtschaft
26.05.2026 13:03
Wer an der Kasse aufgrund der vielen Gutscheine den Überblick verliert, bekommt jetzt ...
Wer an der Kasse aufgrund der vielen Gutscheine den Überblick verliert, bekommt jetzt Unterstützung.(Bild: Christian Hofer)
Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Von Lisa-Marie Wögerbauer

Der jö Bonus-Club erweitert seine App um eine neue Funktion, die den Einkauf vereinfachen soll. Künftig können Kunden Rabatte deutlich schneller einlösen. Gleichzeitig setzt das Unternehmen weiter auf den Ausbau digitaler Angebote – ohne die klassische Kundenkarte abzuschaffen.

0 Kommentare

Bislang mussten Kunden des jö Bonus Clubs an der Kassa einzelne Gutscheine nacheinander scannen lassen. Vor allem bei mehreren Rabatten konnte das den Bezahlvorgang verlängern. Ab sofort können Nutzer Gutscheine bereits vor dem Einkauf in der App aktivieren und diese anschließend gesammelt mit nur einem einzigen Scan einlösen. Mit der neuen Funktion werden zuvor aktivierte Gutscheine automatisch berücksichtigt, sobald die digitale jö Karte in der App oder die physische Karte gescannt wird. Gutscheine, die für den jeweiligen Einkauf nicht relevant sind – etwa weil das entsprechende Produkt nicht gekauft wurde -, bleiben trotz der Aktivierung weiterhin erhalten und können später eingelöst werden.

Die neue Funktion ist spätestens ab Mittwoch für alle Nutzer verfügbar. Voraussetzung ist ein Update auf die neue App-Version. Wer automatische Updates aktiviert hat, erhält die Funktion automatisch, ansonsten muss die App im App-Store bzw. Google Play Store manuell aktualisiert werden.

Scheckkarte bleibt
Mit dem Schritt reagiert der Kundenclub auf die zunehmende Digitalisierung im Handel, versucht dabei aber gleichzeitig, auch weniger technikaffine Kunden mitzunehmen. Die klassische jö Scheckkarte soll daher weiterhin bestehen bleiben. Gutscheine können etwa auch bequem zu Hause in der App aktiviert werden, während beim Einkauf weiterhin nur die physische Karte an der Kassa vorgezeigt werden muss, um diese einzulösen.

Zitat Icon

Wir wissen, dass wir für 4,7 Millionen Mitglieder verantwortlich sind. Darunter sind auch viele Menschen, die die physische Karte weiterhin bevorzugen.

Nikolai Scheurecker, Geschäftsführer jö Bonus Club

Bild: RobertHarson

Nach Angaben des Unternehmens nutzen derzeit rund 2,2 Millionen Menschen die jö App. Insgesamt zählt der jö-Bonus-Club laut eigenen Angaben 4,7 Millionen Mitglieder und ist damit eines der größten Kundenbindungsprogramme des Landes.

Partnernetzwerk gilt als Erfolgsgeheimnis
Im Wettbewerb mit anderen Kundenbindungs-Apps setzt jö vor allem auf seine Reichweite und die breite Partnerstruktur. Funktionen wie die Voraktivierung von Gutscheinen gibt es zwar bereits auch bei einzelnen anderen Handelsunternehmen, der jö Bonus Club versucht jedoch, diese über verschiedene Branchen hinweg in einer zentralen Plattform zu bündeln. Die neue Funktion ist Teil einer breiteren Strategie, das Programm stärker als digitalen Alltagsbegleiter zu positionieren. Dazu arbeitet der jö Bonus Club an einem weiteren Ausbau seines Partnernetzwerks. Nachdem im vergangenen Jahr unter anderem Raiffeisen Niederösterreich als Partner dazugekommen war, sollen im zweiten Halbjahr 2026 weitere Unternehmen folgen. 

Lesen Sie auch:
Nur noch jö-Clubmitglieder können die 25-Prozent-Sticker verwenden.
Krone Plus Logo
Sparen beim Einkauf
Was sich bei Billas Jö-Karten und Sticker ändert
22.07.2025
Nur das Nötigste
Jö Bonus Club sammelt künftig weniger Kundendaten
27.05.2025

Für Kunden soll die Vereinfachung vor allem eines bringen: weniger Klicks und einen schnelleren Einkauf. Ob die neue Funktion tatsächlich angenommen wird, dürfte sich in den kommenden Monaten zeigen – der Trend im Handel geht jedenfalls klar in Richtung stärker digitalisierter Kundenprogramme.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
26.05.2026 13:03
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Brighton suchten am Pfingstwochenende viele Menschen Abkühlung im Wasser.
33,5 Grad in Heathrow
Hitzerekorde für Mai in Westeuropa erzielt
Eva Schütz mit dem ehemaligen SPÖ-Tirol-Vorsitzenden Georg Dornauer
Nächste Kandidatin
Medienunternehmerin bewirbt sich um ORF-Chefposten
Der Bikepark bietet insgesamt 15 Trail-Strecken an. Ein junger Deutscher verunglückte am ...
18-Jähriger verstarb
Todessturz im Bikepark: „Es war schon spät“
Billig oder teuer? Rasenmäh-Service hat ein Nachspiel. (Symbolbild) 
Sind 237 Euro zu viel?
Großer Ärger über hohe Rechnung fürs Rasenmähen
Noch immer enorm teuer ist der Sprit an Österreichs Tankstellen – wie wird es wohl mit der ...
Wird sie verlängert?
Krimi um Spritpreisbremse geht in nächste Runde
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
111.675 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
84.616 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Ausland
Tourguide machte Video: „Plötzlich brach das Holz“
78.839 mal gelesen
Astrid und Jürgen P. gingen über die Brücke, als die Holzplanken plötzlich nachgaben. 
Außenpolitik
Selenskyj über Kreml: „Verrückte Ar***löcher“
1771 mal kommentiert
Fassungslos macht sich der ukrainische Staatschef ein Bild von der Lage in Kiew.
Ukraine-Krieg
Selenskyj: Putin feuerte mit einer Monster-Rakete
1079 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident verurteilte die Angriffe als „unverantwortlich“.
Innenpolitik
Uni-Rektoren kassieren mehr als der Kanzler
748 mal kommentiert
Der Regierung steht ihre erste Großdemo bevor. Und das, obwohl Österreichs Uni-Rektoren teils ...
Mehr Wirtschaft
100.000 Jobs schon weg
Auf Autoindustrie kommen jetzt „bittere Jahre“ zu
Neue Funktion
Das ändert sich jetzt beim jö Bonus Club
Deutlicher Einbruch
Österreich exportierte 2025 weniger in die USA
Autowelt im Schock
„Zerstörung eines Mythos“ lässt Ferrari abstürzen
Neuer CEO von außen
Spar-Gründerfamilien räumen erstmals Chefsessel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf