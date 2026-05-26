Das ändert sich jetzt beim jö Bonus Club

Der jö Bonus-Club erweitert seine App um eine neue Funktion, die den Einkauf vereinfachen soll. Künftig können Kunden Rabatte deutlich schneller einlösen. Gleichzeitig setzt das Unternehmen weiter auf den Ausbau digitaler Angebote – ohne die klassische Kundenkarte abzuschaffen.
Bislang mussten Kunden des jö Bonus Clubs an der Kassa einzelne Gutscheine nacheinander scannen lassen. Vor allem bei mehreren Rabatten konnte das den Bezahlvorgang verlängern. Ab sofort können Nutzer Gutscheine bereits vor dem Einkauf in der App aktivieren und diese anschließend gesammelt mit nur einem einzigen Scan einlösen. Mit der neuen Funktion werden zuvor aktivierte Gutscheine automatisch berücksichtigt, sobald die digitale jö Karte in der App oder die physische Karte gescannt wird. Gutscheine, die für den jeweiligen Einkauf nicht relevant sind – etwa weil das entsprechende Produkt nicht gekauft wurde -, bleiben trotz der Aktivierung weiterhin erhalten und können später eingelöst werden.
Die neue Funktion ist spätestens ab Mittwoch für alle Nutzer verfügbar. Voraussetzung ist ein Update auf die neue App-Version. Wer automatische Updates aktiviert hat, erhält die Funktion automatisch, ansonsten muss die App im App-Store bzw. Google Play Store manuell aktualisiert werden.
Scheckkarte bleibt
Mit dem Schritt reagiert der Kundenclub auf die zunehmende Digitalisierung im Handel, versucht dabei aber gleichzeitig, auch weniger technikaffine Kunden mitzunehmen. Die klassische jö Scheckkarte soll daher weiterhin bestehen bleiben. Gutscheine können etwa auch bequem zu Hause in der App aktiviert werden, während beim Einkauf weiterhin nur die physische Karte an der Kassa vorgezeigt werden muss, um diese einzulösen.
Wir wissen, dass wir für 4,7 Millionen Mitglieder verantwortlich sind. Darunter sind auch viele Menschen, die die physische Karte weiterhin bevorzugen.
Nikolai Scheurecker, Geschäftsführer jö Bonus Club
Bild: RobertHarson
Nach Angaben des Unternehmens nutzen derzeit rund 2,2 Millionen Menschen die jö App. Insgesamt zählt der jö-Bonus-Club laut eigenen Angaben 4,7 Millionen Mitglieder und ist damit eines der größten Kundenbindungsprogramme des Landes.
Partnernetzwerk gilt als Erfolgsgeheimnis
Im Wettbewerb mit anderen Kundenbindungs-Apps setzt jö vor allem auf seine Reichweite und die breite Partnerstruktur. Funktionen wie die Voraktivierung von Gutscheinen gibt es zwar bereits auch bei einzelnen anderen Handelsunternehmen, der jö Bonus Club versucht jedoch, diese über verschiedene Branchen hinweg in einer zentralen Plattform zu bündeln. Die neue Funktion ist Teil einer breiteren Strategie, das Programm stärker als digitalen Alltagsbegleiter zu positionieren. Dazu arbeitet der jö Bonus Club an einem weiteren Ausbau seines Partnernetzwerks. Nachdem im vergangenen Jahr unter anderem Raiffeisen Niederösterreich als Partner dazugekommen war, sollen im zweiten Halbjahr 2026 weitere Unternehmen folgen.
Für Kunden soll die Vereinfachung vor allem eines bringen: weniger Klicks und einen schnelleren Einkauf. Ob die neue Funktion tatsächlich angenommen wird, dürfte sich in den kommenden Monaten zeigen – der Trend im Handel geht jedenfalls klar in Richtung stärker digitalisierter Kundenprogramme.
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