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Dieses Mal mit Familie

Porsches feiern tagelang Mega-Hochzeit auf Malle

Land & Leute
30.05.2026 19:34
Wolfgang und Gabriele Porsche
Wolfgang und Gabriele Porsche(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Zum bereits vierten Mal traute sich der deutsch-österreichische Unternehmer Wolfgang Porsche Ende letzten Jahres. Er heiratete seine Langzeitpartnerin Gabriele Prinzessin zu Leiningen, nunmehrige Porsche. Während das Paar im Dezember in intimem Rahmen feierte, findet nun eine tagelange Mega-Hochzeit auf Mallorca mit Familie und Freunden statt.

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Vom 5. bis 7. Juni sollen die Feierlichkeiten auf der Baleareninsel Mallorca stattfinden. Gestartet soll am Freitag mit einem Get-together in der Altstadt von Palma de Mallorca werden. Am Samstag soll auf der 26.000 Quadratmeter großen Finca Turmalina gefeiert werden. Diese hatte Wolfgang Porsche seiner Liebsten angeblich geschenkt, das will die deutsche BILD wissen. Der Sonntag soll im Jachthafen von Puerto Portals mit einem gemütlichen Brunch die mehrtägigen Feierlichkeiten beschließen.

Dieses Mal Hochzeit mit Kindern des Brautpaares
Dieses Mal sollen auch die Kinder der beiden Eheleute anwesend sein. Die Frischvermählten bringen bereits erwachsene Kinder mit in die Ehe. Porsche hat vier Kinder aus seinen früheren Ehen, Leiningen zwei. Bei der Hochzeit im Dezember in Salzburg waren diese nicht zugegen.

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Für Wolfgang Porsche ist es bereits die vierte Ehe. Gabriele Prinzessin zu Leiningen besiegelte mit der standesamtlichen Trauung in Salzburg Ende November ihre dritte Ehe. Sie war zuvor mit Religionsführer Karim Aga Khan IV. verheiratet. 

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