Porsches feiern tagelang Mega-Hochzeit auf Malle

Vom 5. bis 7. Juni sollen die Feierlichkeiten auf der Baleareninsel Mallorca stattfinden. Gestartet soll am Freitag mit einem Get-together in der Altstadt von Palma de Mallorca werden. Am Samstag soll auf der 26.000 Quadratmeter großen Finca Turmalina gefeiert werden. Diese hatte Wolfgang Porsche seiner Liebsten angeblich geschenkt, das will die deutsche BILD wissen. Der Sonntag soll im Jachthafen von Puerto Portals mit einem gemütlichen Brunch die mehrtägigen Feierlichkeiten beschließen.