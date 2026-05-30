Beutezug in Hotel: Mit Schubkarre Tresor gestohlen

Spektakulärer Einbruch in der Nacht auf Samstag in Schattwald in Tirol: Zwei bislang unbekannte Täter drangen in einen Beherbergungsbetrieb ein und erbeuteten Bargeld sowie einen Tresor. Dieser wurde schließlich mit einer Schubkarre abtransportiert.
Gegen 2.30 Uhr verschafften sich die maskierten Einbrecher durch das gewaltsame Aufbrechen einer versperrten Schiebetür Zutritt zum Gebäude. Die gesamte Tat wurde von einer Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet. „Darauf sind zwei Männer zu sehen, die mit Schildkappen und Gesichtsmasken vermummt waren“, heißt es seitens der Polizei.
Rezeption durchwühlt
Zunächst machten sich die Täter an der Rezeption zu schaffen. Aus einer Handkasse entwendeten sie Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages. Doch damit nicht genug: Im Büro der Rezeption entdeckten die Einbrecher einen Tresor. Kurzerhand schnappten sie sich eine am Tatort abgestellte Schubkarre und verluden den schweren Safe.
Tresor über Feld transportiert
Anhand der vorgefundenen Spuren konnten die Ermittler den Weg der Täter nachvollziehen. Die Einbrecher transportierten den Tresor über ein angrenzendes Feld und brachten ihn rund 150 Meter vom Tatort entfernt in Sicherheit. Dort wurde der Safe gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Tresor stahlen die Täter weiteres Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrages. Anschließend flüchteten sie unerkannt.
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