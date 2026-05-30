Beutezug in Hotel: Mit Schubkarre Tresor gestohlen

Rezeption durchwühlt

Zunächst machten sich die Täter an der Rezeption zu schaffen. Aus einer Handkasse entwendeten sie Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages. Doch damit nicht genug: Im Büro der Rezeption entdeckten die Einbrecher einen Tresor. Kurzerhand schnappten sie sich eine am Tatort abgestellte Schubkarre und verluden den schweren Safe.