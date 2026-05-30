„Es ist wie operieren in der Streichholzschachtel“

Die Kinderchirurgie der Klinik Donaustadt (Wien) ist bei roboterunterstützten OPs federführend. Für Kinder wie Enea und die Ärzte bedeutet das eine große Erleichterung.
Enea ist zehn Jahre alt. Als er im Spätsommer 2024 viel Wasser trinkt und mit Freunden bei einem Spiel Spaß hat, klagt er plötzlich über Schmerzen. Seine Eltern fahren in die Kinderambulanz in der Klinik Donaustadt und nach einigen Untersuchungen steht fest: Enea leidet an einer Harnleiterabgangsenge, von der beide Nieren betroffen sind. Er muss operiert werden – zweimal.
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