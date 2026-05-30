Staatssekretär bringt „Ramadan-Verbot“ ins Spiel

Fasten bringt viele Probleme in die Schulen

„Eigentlich müsste man auch das Ramadan-Fasten für Kinder unter 14 Jahren verbieten“, sagt Pröll. Viele Kinder erleben eine Dehydrierung und kommen wegen des langen Fastenbrechens am Abend übermüdet in die Schule. Es kommt zu Konzentrations- und Lernstörungen im Unterricht und auch zu Kreislaufproblemen bis hin zu Ohnmacht. Etliche Kinder lassen sich von Turnen und Schwimmunterricht entschuldigen.