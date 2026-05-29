Warum Spielberg keine KI in seinem Leben braucht

Er richtet einen Appell an das US-Kino: „Hollywood muss verhindern, dass KI uns ersetzt.“ Diese könne unsere Ideen aus der Vergangenheit stehlen, um eine „hybride Imitation“ zu erstellen: Eine Nachahmung von Dingen, die Menschen aus ihrer Vorstellungskraft und ihrem Erfahrungsschatz erschaffen haben. „Deshalb brauche ich keine KI in meinem Leben“, sagt Spielberg.