Böse Worte? Nach dem Heimsieg flogen die Fetzen!

Berechtigte Hoffnung oder doch eher Mut der Verzweiflung? Den Kapfenberger Fans war das Samstagabend völlig egal, unter welchem Motto sie ihre Basketballer im dritten Finalspiel gegen Oberwart anfeuern gingen. Die Burgenländer lagen vor dem Showdown in der Best-of-5-Serie ja schon mit 2:0 vorne. Eine burgenländische Meisterfeier in der heimischen Walfersamhalle wollte wirklich keiner der Besucher sehen.