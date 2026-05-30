Böse Worte? Nach dem Heimsieg flogen die Fetzen!

Mit einem eindrucksvollen 70:57 gegen Oberwart wendeten die Kapfenberger Basketballer in der Finalserie den Titeljubel der Burgenländer ab. Zur Freude der rund 1000 steirischen Fans in der Heimstätte. Doch nach dem Spiel flogen die Fetzen, gab es von Gunners-Kapitän Käferle schwere Anschuldigungen in Richtung der Steirer.
Berechtigte Hoffnung oder doch eher Mut der Verzweiflung? Den Kapfenberger Fans war das Samstagabend völlig egal, unter welchem Motto sie ihre Basketballer im dritten Finalspiel gegen Oberwart anfeuern gingen. Die Burgenländer lagen vor dem Showdown in der Best-of-5-Serie ja schon mit 2:0 vorne. Eine burgenländische Meisterfeier in der heimischen Walfersamhalle wollte wirklich keiner der Besucher sehen.
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