Serien-Wiederbetätiger muss wieder vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft Linz wollte ein derart billiges Davonkommen des Mühlviertlers aber ebenfalls nicht abnicken und legte gegen den Beschluss Beschwerde ein.

Schwere Schuld

Ein Drei-Richter-Senat des Oberlandesgerichts Linz leistete dieser aufgrund der schweren Schuld, die der Mühlviertler auf sich geladen habe, nun auch Folge. Laut den OLG-Richtern sei dessen Sympathie für den Nationalsozialismus eindeutig erkennbar. Aus generalpräventiven Gründen muss der 27-Jährige daher neuerlich vors Schwurgericht – die gesamte Verhandlung ist zu wiederholen.